Addio a Carmen Callil, editrice femminista di Virago Press che lanciò Carter e Atwood

L’editrice e scrittrice australiana naturalizzata britannica Carmen Callil, paladina delle scrittrici e che ha contribuito a trasformare il canone della letteratura inglese fondando la casa editrice Virago, “un Eden tutto femminile”, è morta di leucemia lunedì 17 ottobre Londra all’età di 84 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dal quotidiano “The Guardian”. Callil ha iniziato come outsider, fondando a Londra nel 1973 con Ursula Owen la Virago Press, una casa editrice di impronta femminista che ha pubblicato bestseller di Margaret Atwood, Maya Angelou e Angela Carter. Ha sfidato il ‘canone maschilista’ della letteratura inglese riportando in stampa autrici classiche trascurate dal grande mercato editoriale come Antonia White, Willa Cather e Rebecca West, diventando infine un pilastro dell’establishment letterario. È stata nominata dama dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2017 dalla regina Elisabetta, ha fatto parte del comitato del Booker Prize ed era socia della Royal Society of Literature. Nata a Melbourne il 15 luglio 1938, Callil ha avuto un’infanzia difficile, che in seguito ha definito il suo “purgatorio”, ed ha frequentato la stessa scuola della scrittrice Germaine Greer, considerata tra le maggiori voci del femminismo del XX secolo. Dopo aver studiato all’Università di Melbourne, lasciò l’Australia la stessa settimana in cui si laureò, arrivando a Londra nel 1960 e trovando un “luogo molto chiuso”. I primi anni a Londra furono difficili per Callil, che tentò il suicidio. Dopo aver iniziato il percorso di recupero con un terapeuta, nel 1964 pubblicò un annuncio sul Times: “Australiana, laureata in dattilografia, cerca lavoro nell’editoria”. Ricevette varie offerte e poi accettò quella della casa editrice Hutchinson. Passò poi alla rivista “Ink” e quando fallì nel 1972 si mise a lavorare come freelance, collaborando al lancio della rivista femminista “Spare Rib” nell’estate dello stesso anno. Nel 1973 dette vita a Virago Press, casa editrice che prende il nome dal latino “guerriera”. In catalogo compaiono libri di Beatrix Campbell, Barbara Comyns, Daphne du Maurier, Eva Figes, Zora Neale Hurston, Kate Millett, Juliet Mitchell, Adrienne Rich, Sheila Rowbotham, Barbara Taylor, Sylvia Townsend Warner. Virago Press fu acquistata nel 1982 dal gruppo Chatto, Bodley Head e Cape e Callil rimase nel consiglio di amministrazione ma passò a diventare amministratore delegato di Chatto and Windus. Qui pubblicò Iris Murdoch, A.S. Byatt ed Edward Said e portò una certa spavalderia nelle acquisizioni, offrendo a Michael Holroyd 625.000 sterline per la sua biografia di George Bernard Shaw nel 1991. Tre anni dopo lasciò Chatto e nel 1995 tagliò i ponti con Virago, che fu venduta a Little, Brown, dove rimane un marchio di successo. Nel 2006 Callil è diventata autrice con un’indagine sulla famiglia e sulla Francia di Vichy, “Bad Faith”. Attraverso la tragica morte di Anne Darquier, la terapeuta che aiutò Callil al suo arrivo a Londra, esplora la vita del padre di Darquier, Louis, un collaborazionista nazista che mandò a morte migliaia di ebrei francesi. Nel 2020 Callil ha pubblicato uno studio sulla storia della sua famiglia, “Oh Happy Day”, che racconta come i suoi antenati siano stati trasportati in Australia dopo che la povertà li aveva spinti a commettere piccoli crimini e traccia un parallelo con le disuguaglianze moderne. Callil è sempre stata battagliera: ha abbandonato la giuria del Man Booker International dopo che i suoi colleghi avevano assegnato il premio a Philip Roth.