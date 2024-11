Addio a Carmine Daniele, fratello maggiore del cantautore Pino

Roma, 25 nov. (askanews) – Addio a Carmine Daniele, il fratello maggiore del cantautore napoletano Pino. Secondo Il quotidiano “Il Mattino” si sarebbe trattato di complicanze susseguenti il trapianto di cuore per il quale Carmine Daniele si trovava a Bari. Patologia cardiaca, dunque, lo stesso problema che ha portato alla morte sia il cantautore che l’altro fratello, Salvatore. Il noto fratello di Pino Daniele si è spento all’età di 66 anni, ancora una volta a causa di un problema al cuore che ha già colpito il cantautore e l’altro fratello, Salvatore. Proprio nella giornata di ieri si è parlato tanto di Pino Daniele. Il cantautore napoletano è stato ricordato allo stadio Diego Armando Maradona con il suo brano inedito “Again”. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, ancor più a causa del rapporto che legava i due fratelli. A Carmine, conosciuto come ‘O Giò, fu dedicato un noto brano intitolato “I got the blues” (album Bella ‘Mbriana, 1982) il quale diventò uno dei simboli dell’artista (“‘O Giò che voglia ‘e te vedè/me manca assaje ‘na compagnia…”. Carmine Daniele nel 2015 si era reso protagonista di una clamorosa protesta politica: in occasione di una visita in città di Matteo Salvini aveva affisso sotto casa sua, in centro, a Napoli, uno striscione con la scritta: “Questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino”.

Pino Daniele aveva 5 fratelli: Carmine e Salvatore, purtroppo deceduti, Nello, l’unico ad aver abbracciato la strada della musica, e infine le sorelle Patrizia e Rosaria. L’artista era molto legato ai fratelli: il volto di Salvatore Daniele, deceduto per arresto cardiocircolatorio nel 2021, a 56 anni, nella casa di via San Giovanni Maggiore Pignatelli, lì dove la famiglia del “Mascalzone latino” era cresciuta, è quello sulla copertina del disco “Terra Mia”, uno dei capolavori del cantautore. Nel gennaio del 2025 ricorrerà il decennale della scomparsa di Pino Daniele.