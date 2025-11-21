Morto Claudio Azzolini, giornalista ed eurodeputato di Fi. Martusciello: Addio a un gentiluomo delle istituzioni

“Claudio Azzolini è stato un gentiluomo delle istituzioni, un punto fermo per Forza Italia e per tutti noi. Ha rappresentato l’Italia e l’Europa con serietà, equilibrio e una qualità umana rara, e da capogruppo al Parlamento europeo guidò l’ingresso di Forza Italia nel Ppe con autorevolezza, segnando una stagione decisiva della nostra storia politica”. Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, commenta la scomparsa, avvenuta oggi, dell’ex parlamentare europeo e deputato azzurro. Azzolini era giornalista ed ha ricoperto anche l’incarico di consigliere nazionale. Prima dell’impegno in politica ha ricoperto incarichi manageriali in Alitalia, Ati, Alfa Romeo, Aeritalia e Spi. “Per me è stato un amico, una di quelle persone capaci di dare peso alle parole e valore ai gesti. Oggi perdiamo una figura che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità politica. Alla moglie Bruna, ai figli Davide e Serena va la mia vicinanza più sincera”, ha ripreso Martusciello. Anche l’Ordine dei Giornalisti della Campania ha espresso il cordoglio alla famiglia.

Tajani: Scomparsa che lascia un grande vuoto in Forza Italia

La scomparsa di Claudio Azzolini, morto a Napoli a 85 anni, “lascia un grande vuoto in Forza Italia. Se ne e’ andato un gentiluomo, per tanti anni parlamentare europeo e nazionale”, scrive su X il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “Lo ricordo come mio capogruppo a Bruxelles, con lui abbiamo condiviso tante battaglie e assieme abbiamo condotto FI nel Partito popolare europeo. Un abbraccio ai familiari a nome di tutta Forza Italia”, conclude.