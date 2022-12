“Addio all’avvocato Corrado Sforza Fogliani, innamorato della sua Piacenza e sempre in prima linea – sul lavoro come in politica – con grande passione e coraggio. Una preghiera per lui, mi unisco al dolore dei suoi cari”. Lo dice il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.