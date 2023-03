Addio a Enrico Baldini, grande studioso degli alberi da frutto

Enrico Baldini, uno dei grandi maestri delle scienze agrarie italiane, che ha offerto contributi importanti sullo studio degli alberi da frutto, è morto mercoledì 15 marzo all’età di 97 anni. La cerimonia funebre si svolgerà sabato 18 marzo, alle ore 9, nella chiesa di Sant’Anna a Bologna. Professore emerito dell’Università di Bologna, Baldini aveva fondato la scuola bolognese di arboricoltura e contribuito in modo decisivo allo sviluppo della pomologia italiana, la disciplina che classifica le centinaia di varietà degli alberi da frutto: pere, mele, susine, pesche, ciliegie, fichi, arance, limoni e mandarini propagate attraverso l’innesto. Dopo la laurea in Scienze agrarie all’Università di Firenze nel 1949, dove è stato allievo di Alessandro Morettini, e dopo un incarico all’Università di Sassari, Baldini era diventato professore ordinario di Coltivazioni Arboree all’Università di Bologna nel 1959, e poi di Arboricoltura. Direttore dell’Istituto di Coltivazioni Arboree dell’Università di Bologna dal 1959 al 1977, dal 1970 al 1984 ha diretto il Centro Studi di Tecnica Frutticola del Consiglio Nazionale delle Ricerche da lui fondato.

Accademico Benedettino dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, socio emerito dell’Accademia dei Georgofili, dell’Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna, socio ordinario dell’Accademia Nazionale della Vite e del Vino, Baldini è stato insignito della medaglia d’oro di Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 2004 gli era stata conferita la laurea honoris causa dall’Università di Scienze Agronomiche di Bucarest. Enrico Baldini ha fondato la scuola di Coltivazioni arboree dell’Università di Bologna, ricostruendo l’Istituto, rinnovando la didattica e organizzando l’attività sperimentale presso l’Azienda Agraria di Cadriano. Circondandosi di allievi selezionati rigorosamente con il solo criterio dell’eccellenza, ha sviluppato attività di ricerca coprendo l’intero ambito dell’Arboricoltura: dalla morfologia al miglioramento genetico, dalla meccanizzazione della raccolta all’ecofisiologia e alla contaminazione radioattiva in agricoltura. Negli ultimi anni, dopo il collocamento a riposo nel 1998, ha svolto un’intensa produzione scientifica impegnata nella valorizzazione della biodiversità agronomica italiana e nella museografia pomologica. Il “Trattato di Arboricoltura” di Enrico Baldini è stato per molti anni il riferimento per generazioni di studenti italiani e stranieri, e attesta dedizione nell’insegnamento e forte senso dell’istituzione universitaria alla quale ha dedicato un quarantennio di magistero. Le pubblicazioni monografiche e i numerosissimi contributi sperimentali attestano un impegno continuo di ricerca e innovazione basati su rigore scientifico, capacità analitica e ampiezza di visione. Tra i suoi libri: “Meccanizzazione della vendemmia e della potatura (Clueb, 1984); “Arboricoltura generale” (Clueb, 1988); “Coltivazioni arboree” (Loescher Editore, 1993); “Miti. Arte e scienza nella pomologia italiana”.