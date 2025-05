Addio a Enzo Giordano: Il proprietario di Varenne, icona dell’ippica mondiale, si è spento a Napoli

Il mondo dell’ippica in lutto per la morte di Enzo Giordano, 71 anni, proprietario del campionissimo Varenne, cavallo-leggenda con il quale ha costruito un pezzo della storia mondiale del trotto. Giordano era in ospedale a Napoli ricoverato da alcune settimane a causa di un’infezione alla gola. La sua vita, che fino a quel momento lo vedeva impegnato nell’ufficio di cambiavalute che aveva, era cambiata nel 1995: appassionato di ippica, decise di acquistare Varenne per 170 milioni di lire dopo avere visto in lui, diversamente da altri, un possibile campione già al debutto a Bologna, nonostante non fosse stato un esordio tra i migliori. Da allora invece, grazie anche alla squadra creata intorno a Varenne, con il manager Rolando Luzi e il driver Giampaolo Minnucci che avevano fatto da mediatori nell’acquisto, è stata una lunga cavalcata di trionfi, fino alla Lotteria e all’Amerique. Il ‘Capitano’ Varenne è entrato nella storia, e con lui la ‘famiglia’ che lo accudito, allenato e guidato. “Abbiamo avuto il privilegio di incontrare e crescere insieme a Enzo Giordano: per noi è stato un padre, un fratello, una persona speciale. Come Varenne, anche lui era una leggenda” ha dichiarato Rolando Luzi. La loro relazione con Enzo Giordano ha rappresentato molto più di una collaborazione: è stata una condivisione autentica di vita, passione e dedizione. Con questa perdita, il mondo dell’ippica saluta non solo un professionista eccezionale, ma anche un uomo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Giordano lascia la moglie Barbara ei figli Daniele e Rebecca. I funerali domani alle 15 nella Chiesa di San Pasquale a Chiaia. Per Varenne, invece, è in programma l’ultima sfilata proprio domenica in occasione del Gran Premio di Agnano.