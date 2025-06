Addio a Ermanno Corsi, voce autorevole del Premio Capri-S.Michele e custode dell’anima culturale dell’isola

Il Premio Capri-S.Michele esprime grande cordoglio per la scomparsa di Ermanno Corsi, avvenuta a Napoli il 21 giugno. E gli esprime gratitudine e riconoscenza, sia per essere stato dalla Seconda Edizione del 1985 sempre componente della Giuria, sia per il suo fondamentale sostegno per il lancio e lo sviluppo del Premio, che riteneva occasione e sede di un confronto culturale a tutto campo.

Fin dal 1987 si assunse anche il compito di scrivere per le Cerimonie di proclamazione dei vincitori e di assegnazione dei premi le relazioni per i Premi Capri-S.Michele di varia umanità, attribuiti a personalità che hanno raggiunto un elevato grado di affermazione e prestigio nelle proprie attività professionali ed hanno un particolare rapporto con l’Isola di Capri.

Nel 2003 raccolse tutte le relazioni che aveva già scritte, sempre nella sua casetta di Anacapri, situata in Via Timpone, nel volumetto “Aspettando Capri”, edito da Guida, e con prefazione di Francesco Paolo Casavola che, come presidente della Giuria, era subentrato all’arcivescovo Antonio Zama.

Dispose le relazioni in quattro capitoli, i cui titoli rivelano i temi principali del suo considerare la Capri attuale: luogo del grande libro della natura; luogo di riflessione; luogo dove si ricercano azioni di resistenza alle degradazioni territoriali; luogo dove si guarda responsabilmente verso il futuro.

Nel concludere la breve premessa al volumetto scrisse:”Ci sono luoghi privilegiati in cui si dice che il destino non tocca terra, ma resta sospeso tra cielo e mare. Per Capri non c’è definizione che valga ad indicare o a riassumere tutto ciò che l’Isola è capace di esprimere e rappresentare. Ognuno rincorre l’oggetto del desiderio nell’attesa reciproca di saldare conoscenza e rapporto in una maniera che sia la meno occasionale e la più durevole possibile”.