Addio a Filiberto Cimino. Contribuì all’affermazione nel mondo della Scuola biochimica italiana

L’Università Federico II piange la scomparsa di Filiberto Cimino, emerito di Biochimica della Scuola di Medicina e Chirurgia, al quale si deve la fondazione dell’Istituto di Scienze biochimiche (che diresse per anni) e poi del Dipartimento di Biochimica e biotecnologie mediche. Cimino – si legge su Unina. it – ha inoltre “fondato e diretto il Dipartimento assistenziale di Medicina di laboratorio del Policlinico universitario, di cui era stato in precedenza anche Direttore sanitario. È stato membro del Consiglio d’amministrazione dell’Università e, più recentemente, del Comitato etico dell’Ateneo”.

“Filiberto Cimino – prosegue a nota – è stato, tra l’altro, Presidente della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare e Vice-Presidente della Scuola Europea di Medicina Molecolare. Il suo lavoro di scienziato ha contribuito in maniera determinante all’affermazione internazionale della Scuola biochimica italiana, fin da quando lavorava negli Stati Uniti all’NIH di Bethesda. Tornato in Italia, il professore Cimino ha continuato a svolgere, sempre con entusiasmo, una intensa attività di ricerca e a far crescere generazioni di allievi”.