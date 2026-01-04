Addio a Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Consulta 

E’ morto questa notte a Napoli Francesco Paolo Casavola. Classe 1931, giurista, è stato ordinario di Istituzioni di diritto romano all’Universita’ Federico II e ha diretto la facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo federiciano dal 1983 al 1986. Nel 1986 e’ stato nominato giudice costituzionale, e poi e’ stato eletto presidente della Corte l’11 novembre 1992, incarico ricoperto fino al 1995. Casavola e’ stato anche presidente del Comitato nazionale per la bioetica nel 2006 e, inoltre, dal 1998 al 2009 presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. Il prossimo 12 gennaio avrebbe compiuto 95 anni.