Addio a Franco Crespi, uno dei maestri della sociologia italiana e autore della “teoria dell’agire sociale”

Il sociologo Franco Crespi, uno dei maestri della sociologia italiana, che ha dedicato numerosi studi all’analisi delle complesse trasformazioni culturali in atto nella modernità e nella post-modernità, nonché autore di “Teoria dell’agire sociale” (Il Mulino 1999), è morto a Perugia all’età di 92 anni. Lo apprende l’Adnkronos da fonti della famiglia. Era professore emerito di sociologia nell’Università degli Studi di Perugia, dove è stato dal 1972 al 2001 direttore dell’Istituto di Studi Sociali e preside della Facoltà di Scienze Politiche nel periodo 1986-1992. Crespi ha diretto per la editrice Laterza la serie “Teoria Sociale” nella collana “Libri del Tempo” ed è stato cofondatore e direttore della rivista “Quaderni di Teoria Sociale”, oltre ad aver diretto la “Rassegna Italiana di Sociologia”. Nel 1998 ha ricevuto la medaglia d’oro e il diploma di prima classe per i benemeriti della scienza e della cultura del presidente della Repubblica. Tra le sue numerose pubblicazioni figurano: “Evento e struttura (Il Mulino 1993); “Le vie della sociologia” (Il Mulino 1994); “Imparare ad esistere” (Donzelli 1994); “Manuale di sociologia della cultura” (Laterza 1996); “L”esperienza religiosa nella postmodernità” (Donzelli 1997); “Introduzione alla sociologia della conoscenza” (Donzelli 1998); “Il pensiero sociologico” (Il Mulino 2002); “Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea” (Laterza 2004); “Sociologia del linguaggio” (Laterza 2005); “Il male e la ricerca del bene” (Meltemi 2006), “Conoscenza e società” (Carocci 2007); Contro l’aldilà. Per una nuova cultura laica” (Il Mulino 2008).

Nato il 24 maggio 1930 a Crespi d’Adda (Milano), il villaggio industriale con al centro un cotonificio creato, nella seconda metà dell’Ottocento, dal suo bisnonno Cristoforo Benigno Crespi, Franco Crespi si era laureato nel 1954 in giurisprudenza all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, specializzandosi poi in sociologia.

a iniziato la carriera accademica alla Luiss di Roma, dove ha fondato l’Istituto di Studi Sociali, la Scuola di Specializzazione in Sociologia e dato vita alla “Rivista di Sociologia”; nel 1967 ha ottenuto la cattedra di sociologia nella Università degli di Perugia, dove ha fondato l’Istituto di Studi Sociali. Nella stessa Università, dopo aver vinto nel 1975 il concorso a professore ordinario, è stato anche direttore della Scuola di Servizio Sociale. Visiting professor della Columbia University di New York e della University of California a Berkeley, è stato direttore di ricerca nella Maison des Sciences de l’Homme di Parigi ed era membro dell’Associazione Italiana di Sociologia, nella quale è stato per diversi anni Coordinatore della Sezione Processi Culturali, e dell’International Sociological Association, nella quale è stato membro del Research Committee of Sociological Theory. Su invito di Paolo Flores d’Arcais e di Giorgio Ruffolo è stato cofondatore della rivista “Micromega”. Franco Crespi ha proposto la sua “teoria dell’agire sociale”, risultato di una lunga riflessione nella quale aspetti filosofici e sociologici appaiono intimamente connessi.