Addio a Franco Fayenz, tra i più grandi critici del jazz

E’ morto stasera all’età di 92 anni,Franco Fayenz, saggista, giornalista, ritenuto uno dei più grandi critici ed esperti della musica jazz. Ne ha dato notizia la figlia Claudia, giornalista della Rai e per anni collaboratrice dell’Ansa. Nato a Padova, una laurea in giurisprudenza, Fayenz aveva nella musica la sua grande passione, cominciando appena ventenne ad organizzare concerti e dirigendo il circolo della sua città Amici della Musica. Nel 1961 l’esordio nel mondo della scrittura con ‘I grandi del jazz’, seguito da altri testi come ‘Anatomia elementare del jazz”. Aveva inoltre curato l’edizione italiana della autobiografia di Duke Ellington intitolata ‘La musica è la mia donna’. Aveva anche curato per la Rai diversi programmi tv e radiofonici e collaborato con varie testate, tra cui Il Giornale e Il sole 24 ore, seguendo per anni eventi come Umbria jazz. Una passione che gli era valsa anche diversi riconoscimenti. Nel 1992 era stato insignito dal Brass Group di Trapani del Premio ‘Una Vita per il jazz’ e nel 2006 dal locale Blue Note di Milano aveva ricevuto un altro encomio per il suo contributo alla diffusione e alla conoscenza di questo genere di musica.