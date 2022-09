Addio a Franco Mazzei, orientalista di fama internazionale e e vice presidente del Centro Studi sulla Cina

Lo storico Franco Mazzei, orientalista di grande fama con studi in particolare sulla Cina e il Giappone, esperto di relazioni internazionali e vice presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, è morto improvvisamente mercoledì 1° settembre a Bruxelles all’età di 82 anni. Era professore emerito dell’Università di Napoli “L’Orientale” e della Luiss “Guido Carli” di Roma. La notizia della scomparsa è stato dato dallo stesso Centro Studi sulla Cina Contemporanea con un post su Facebook, dove si legge: “Il professor Mazzei ha pubblicato testi sul Giappone, sulla Cina e sulle relazioni internazionali. Intellettuale raffinato e acuto, oltre alla ricerca e alla speculazione storico-filosofica, la sua grande passione era l’insegnamento. Franco Mazzei era amatissimo dagli studenti che hanno avuto la fortuna di partecipare ai suoi corsi, che aprivano la mente dei discenti verso percorsi mai banali, stimolandone al massimo lo spirito critico. Tutti quelli che gli hanno voluto bene perdono un amico, noi perdiamo anche un punto di riferimento per la ricerca e le nostre attività, che ha contribuito a sviluppare dalla fondazione del Centro”. Nato a Vernole (Lecce) il 28 settembre 1939, dopo gli studi all’Università Cattolica di Milano, Mazzei si è laureato in Lingue e Civiltà Orientali all’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Specializzatosi presso l’Istituto Storiografico di Tokyo, è stato dal 1968 al 1971 visiting professor all’Università di Studi Stranieri di Tokyo. Dopo una breve esperienza nel corpo diplomatico, nel 1979 è diventato professore presso l’Orientale: dapprima docente di Storia e Civiltà dell’Estremo Oriente, ha occupato le cattedre di Storia moderna del Giappone e Relazioni Internazionali. È stato poi preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Orientale. dal 2010 ha insegnato relazioni internazionali alla Luiss. Nel 1993, per meriti culturali, aveva ricevuto dall’Imperatore del Giappone l’Ordine del Tesoro Sacro e nel 2006 l’Ordine del Sol Levante. Tra i suoi libri figurano: “Manuale di politica internazionale” con Raffaele Marchetti e Fabio Petito (Egea, 2010); 2La rivincita della mano visibile” (con Vittorio Volpi, Edizioni Bocconi, 2010); “Asia al centro” (con Vittorio Volpi, Edizioni Bocconi, 2006); “Relazioni internazionali. Teorie e problemi” (Edizioni L’Orientale, 2005); “La nuova mappa teoretica delle relazioni internazionali” (Edizioni L’Orientale, 2001); “Il capitalismo giapponese. Gli stadi di sviluppo” (Liguori, 1979).