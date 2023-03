Addio a Franco Nanni, fondatore del Ravenna Offshore

E’ morto ieri all’eta’ di 84 anni Franco Nanni, noto imprenditore ravennate nel settore energetico, fondatore tra gli altri del Ravenna Offshore Contractor Association e di Omc, la Med Energy Conference and Exhibition. Il decesso e’ sopraggiunto dopo una breve e grave malattia. Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutte le autorita’ cittadine, dal sindaco De Pascale e dal presidente ABI Antonio Patuelli. Nanni era uno “tra i migliori rappresentanti di quella lungimirante generazione di uomini d’impresa che – sottolinea il Comune bizantino in una nota – hanno saputo coniugare lo sviluppo economico con quello sociale e culturale. Ci impegneremo a mettere nelle tante sfide che ancora ci attendono per il completamento della transizione energetica le competenze e l’entusiasmo che hanno sempre caratterizzato l’operato di Franco Nanni”.