Addio a Franco Sgrena, partigiano e papà della giornalista Giuliana rapita in Iraq

E’ morto nella notte a Domodossola Franco Sgrena, 96 anni, presidente onorario della sezione Anpi di Domodossola, uno degli ultimi testimoni della Resistenza nelle valli ossolane. Franco è anche il padre di Giuliana Sgrena, giornalista del ‘Manifesto’ rapita nel 2005 in Iraq e liberata in circostanze drammatiche, nel corso delle quali fu ucciso Nicola Calipari, dirigente del Sismi. Franco Sgrena, nome di battaglia Ranca, fu tra i primi partigiani a entrare a Milano dopo la Liberazione. I funerali in forma civile saranno celebrati lunedì alle 15 nella piazza del municipio di Masera, il paese di origine della famiglia.