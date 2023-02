Addio a Franz Spögler, il ricordo del presidente Kompatscher

“Franz Spögler è stato responsabile dei programmi economici della giunta provinciale nel periodo dell’entrata in vigore e dell’attuazione del secondo Statuto di autonomia, contribuendo così all’attuazione dell’autonomia dell’Alto Adige, sviluppando e costruendo le condizioni per lo sviluppo economico e sociale della provincia”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ricordando la figura dell’ex assessore provinciale al turismo, commercio e sport, Morto ieri all’età di 96 anni. “Durante il suo mandato di assessore provinciale – ha aggiunto Kompatscher – Franz Spögler ha tracciato la strada per l’economia, il turismo e lo sport, di cui l’Alto Adige beneficia ancora oggi. Importante anche la sua vasta rete di contatti sia in Italia che all’estero”.