Addio a Gabriella Fabbrocini, stroncata da un male incurabile a soli 58 anni

Se n’è andata tra l’incredulità di chi l’ha conosciuta Gabriella Fabbrocini, professore ordinario di Dermatologia e Venereologia, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica presso l’Azienda Ospedialiera Universitaria Federico II e protagonista di tantissime iniziative nel sociale a Napoli e non solo. Stroncata da un male incurabile che l’ha strappata all’affetto dei propri cari a soli 58 anni. E’ morta questa mattina.

I funerali si terranno domani, sabato 4 marzo, alle ore 11:00 presso la Chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento a Napoli.

Una vita per la sanità, accanto ai più deboli

Nel 2014 è stata nominata componente del Consiglio Superiore di Sanità e fino al 2018 ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Terza Sezione del Consiglio Superiore di Sanità, nonché di componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica della “Fondazione Giovanni Pascale”.

E’ autore di 630 pubblicazioni, 600 pubblicate su riviste nazionali ed internazionali impattate, con H-index 40 e autore di 32 libri di testo internazionali e 31 nazionali.

È stata coordinatrice di numerosi progetti di ricerca e responsabile di studi clinici internazionali nel campo dell’acne, delle malattie infiammatorie della pelle (psoriasi, dermatite atopica, idrosadenite), dermoscopia, melanoma, fotodermatologia e alopecia. Da sempre impegnata nell’assistenza dei pazienti fragili, da 10 anni ha creato un ambulatorio per la cura dermocosmetologica delle reazioni cutanee da chemioterapici e nel dicembre 2019 ha ricevuto il riconoscimento del Premio Presa “Dalla parte dei fragili. Il ruolo del paziente tra assistenza, innovazione terapeutica e welfare”. È stata coordinatrice del Memorandum of Understanding per la collaborazione tra l’Università di Miami e l’Università di Napoli Federico II e dal 2009 è Professore di Dermatologia e Chirurgia cutanea presso la Miller School dell’Università di Miami. Recentemente era stata nominata componente dello Staff dell’Unesco Chair for Health Education and Sustainable Development e rappresentante per il settore Health dello Shadow Strategic Programme Committee di Horizon Europe, nonché componente della Commissione Innovazione, Didattica ed Orientamento – II Triennio Medicina, Professioni Sanitarie, Odoiontatria. È stata nominata Coordinatore della Commissione “Terza Missione Public Engagement” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché componente dell’Osservatorio per la Medicina di Genere – Ministero dell’Università e della Ricerca, membro della Commissione F2 Cultura 2021 e componente del Comitato di indirizzo previsto dal Protocollo d’intesa acquisito agli atti del Ministro dell’Università e della Ricerca. È stata membro della Associazione Donne Dermatologhe Italiane, nonché socio ordinario Sezione di Dermatologia di ACC MED (Accademia Nazionale di Medicina), Delegato alle attività relative alla celebrazione degli 800 anni dalla Fondazione dell’Ateneo – Evento UNINA 2024 e componente del Gruppo di Lavoro relativo alle iniziative culturali di Ateneo.

È stata componente, altresì, del Comitato di indirizzo e Cabina di Regia, previsto dal Protocollo d’intesa per la creazione del “Polo Agri-tech di Ricerca e Venture Capital, conferita dal Ministro dell’Università e della Ricerca, referente per il Gender Equality Plan anno 2022, nonché Rappresentante Sidemast del Comitato tecnico/scientifico per la revisione del questionario del monitoraggio delle ROR nell’ambito dell’Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle Reti Oncologiche.