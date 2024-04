Addio a Gaetano Pesce, il designer visionario papà della poltrona Up

“È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa del visionario creatore Gaetano Pesce”. Con questo post su Instagram lo staff del designer e artista comunica la morte avvenuta a New York del ‘papà’, tra l’altro, della poltrona Up disegnata nel 1969. Pesce era nato a La Spezia nel 1939 e aveva studiato architettura e disegno industriale a Venezia. Prima di trasferirsi nel 1983 negli Stati Uniti, aveva vissuto anche a Helsinki e Parigi. “Ci addolora profondamente la scomparsa del maestro Gaetano Pesce, artista immaginifico e instancabile sperimentatore, che nella sua opera ha saputo coniugare i linguaggi dell’arte, dell’architettura e del design”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che aggiunge: “Da oltre un anno era impegnato nella progettazione di una monumentale opera d’arte pubblica nell’ambito della nostra rassegna Napoli Contemporanea. Un lavoro imponente e al contempo delicato, che avrebbe parlato della nostra città, accostando all’archetipo della maschera un cuore vivo e pulsante, simbolo del legame con il nostro territorio. Valuteremo come valorizzare in ogni caso la sua arte”.