Addio a Gegè Di Cesare, figura storica della sinistra romana

E’ morto questa mattina a Roma Luigi Di Cesare, detto Gegè, ex consigliere comunale e militante della sinistra proletaria romana. “Saluto con commozione la scomparsa di Luigi Di Cesare, detto Gegè, un militante della sinistra proletaria romana, della periferia di Roma, animatore di esperienze associative e di lotta che hanno fatto crescere la periferia, contribuito al risveglio e alla consapevolezza delle coscienze di tanti giovani e di tante cittadine e cittadini per una città migliore e più giusta”, dichiara in una nota il deputato Pd Roberto Morassut. “Molti lo ricordano a capo dell’esperienza della Cacciarella – aggiunge Morassut – ma lui non ha fatto e non e’ stato solo questo. Tra le tante cose ricordo la battaglia per il Parco Archeologico Tiburtino e per salvare il Teatro Gerini a Rebibbia o la realta’ dell’Associazione Radici a Casalbruciato. Con lui ho collaborato e posso dire con amicizia da amministratore comunale. Dopo i primi conflitti capimmo che lavoravamo per gli stessi obiettivi. Era un militante e un dirigente popolare fuori dei partiti ma sapeva avere con le istituzioni un rapporto di rispetto pur senza soggezioni e nella radicalita’ delle sue idee. Roma gli deve molto. La periferia romana gli deve molto anche se molti della politica ufficiale non lo conoscono, egli fu piu’ grande di molti politici. Oggi lo piangiamo e ricordiamo a tutti la sua storia e il suo esempio. Addio Gegge'”, conclude.