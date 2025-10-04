Addio a Gianni Punzo, fondatore del Cis di Nola e di Ntv Italo

E’ morto a 88 anni l’imprenditore napoletano Gianni Punzo, tra i protagonisti dell’economia non solo campana degli ultimi decenni. Il suo successo iniziò negli anni ’70 con l’intuizione di costituire, insieme ad altri operatori tessili, il Cis di Nola, che divenne uno dei principali snodi del commercio all’ingrosso oltre che il primo nucleo dell’attuale Interporto campano. Vicepresidente del Napoli Calcio negli anni d’oro di Ferlaino, Maradona e dei due scudetti, nel 1987 fondò la finanziaria Cisfi, creatrice dell’Interporto che è oggi tra le principali strutture logistiche intermodali del Sud. E’ stato tra i fondatori della Banca Popolare di Sviluppo e di Ntv spa, con Luca di Montezemolo e Diego Della Valle, per la creazione del secondo gestore italiano di treni ad alta velocità, Italo. Da alcuni anni si era ritirato dalle attività.