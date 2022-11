Addio a Gianni Toniolo, giovedì i funerali a Roma

Si terranno giovedì 17 novembre, alle ore 16, nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme a Roma i funerali di Gianni Toniolo morto all’età di 80 anni a Roma. Nato a Reggio Emilia nel 1942, Toniolo è professore ordinario di Politica economica all’Università Ca’ Foscari di Venezia (1897-1996) ed ha insegnato Storia dell’economia all’Università di Tor Vergata a Roma (1996-2007), alla Duke University (di cui era professore emerito) e infine alla Luiss di Roma. Era Research Fellow del Centre for Economic Policy Research di Londra e co-direttore della “Rivista di Storia economica” fondata da Luigi Einaudi. Ha insegnato alle università del Connecticut, della California a Berkeley e Hitotsubashi a Tokyo, è stato Visiting Fellow al St. Antony’s College e all’All Souls College di Oxford. Toniolo aveva appena pubblicato il primo volume della “Storia della Banca d’Italia”, dal titolo “Formazione ed evoluzione di una banca centrale, 1893-1943” per le Edizioni Il Mulino nella collana Collana storica della Banca d’Italia, con la prefazione del governatore Ignazio Visco. Sempre per Il Mulino aveva pubblicato “Storia economica dell’Italia liberale (1850-1918)”, mentre per Laterza “L’economia dell’Italia fascista” (1980) e “L’economia italiana (1861-1940)” (1978). Per Bancaria Editrice ha pubblicato: “La Banca d’Italia e l’economia di guerra, 1914-1919” (1989), “La Banca d’Italia e il sistema bancario, 1919-1936” (1993). Toniolo si è occupato di storia dell’economia europea dal 1800 a oggi e di storia della moneta e della finanza. E’ autore di numerosi articoli scientifici sulle principali riviste internazionali di storia economica. Tra ii suoi libri più significativi in lingua inglese si segnalano: “The World Economy Between the Wars” (Oxford University Press, 2008, con C. H. Feinstein e P. Temin), “Central bank cooperation at the Bank for International Settlements” (Cambridge University Press, 2005), “Economic Growth in Europe Since 1945” (Cambridge University Press, 1996, con N. Crafts).