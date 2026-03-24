Addio a Gino Paoli, il filo invisibile che lo legava a Napoli

È morto a 91 anni Gino Paoli, uno degli ultimi giganti della canzone d’autore italiana. Si è spento il 24 marzo 2026 a Genova, lasciando in eredità un repertorio che, senza troppi giri di parole, ha cambiato per sempre il modo di scrivere e cantare in Italia.

Autore di classici come Il cielo in una stanza, Sapore di sale e Senza fine, Paoli è stato tra i protagonisti della cosiddetta “scuola genovese”, quella che ha portato la canzone fuori dal bel canto e dentro la vita vera: amori complicati, solitudini, contraddizioni.

Napoli, la politica e un legame meno scontato

Non tutti lo ricordano, ma il rapporto tra Paoli e Napoli non è un dettaglio folkloristico: è stato concreto, persino istituzionale.

Nel 1987 venne eletto deputato della Repubblica proprio nel collegio Napoli–Caserta, nelle liste del Partito Comunista Italiano.

Una scelta che dice molto: un artista intimista, allergico alle etichette, che però decide di passare per una città complessa come Napoli per entrare in Parlamento. Non una passerella, ma un passaggio politico vero, dentro un territorio dove cultura popolare e tensioni sociali convivono da sempre.

Napoli, in fondo, è sempre stata materia da canzone d’autore: e Paoli, pur non essendo napoletano, ne ha condiviso lo spirito più autentico — quello che sta a metà tra poesia e disincanto.

Il cantautore che ha tolto il trucco alla musica italiana

Paoli non era un cantante “bello” nel senso classico. Era peggio — o meglio: era vero.

Ha portato nella musica italiana un linguaggio più diretto, meno impostato, dove il testo contava più della voce. Le sue canzoni non cercavano di piacere: ti prendevano e basta.

Con Il cielo in una stanza ha fatto qualcosa che oggi sembra normale, ma allora era rivoluzionario: trasformare una stanza qualunque in un universo emotivo. Senza scenografie, senza effetti speciali. Solo parole.

Una vita fuori schema

La sua biografia non è mai stata lineare — e nemmeno lui ha mai fatto finta che lo fosse.

Relazioni intense (tra cui quella con Ornella Vanoni), un tentato suicidio da giovane, una carriera lunga più di sessant’anni e anche una parentesi politica.

E poi le contraddizioni, inevitabili: l’indagine per evasione fiscale, le polemiche, le dimissioni dalla SIAE. Tutto dentro lo stesso percorso. Senza filtri.