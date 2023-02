Addio a Giovanni Carbonara, maestro del restauro dei monumenti

L’architetto Giovanni Carbonara, professore emerito di Restauro architettonico dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, storico dell’architettura e teorico della pratica del restauro dei monumenti, è morto mercoledì 1 febbraio a Roma all’età di 80 anni. Le esequie si svolgeranno domani, venerdì 3 febbraio, presso la chiesa di Santa Chiara a Roma (Piazza dei Giuochi Delfici), alle ore 11:30. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla famiglia, come riporta l’Adnkronos. Nato nella Capitale il 27 novembre 1942, Carbonara era considerato il capofila della cosiddetta Scuola romana del restauro architettonico. E’ stato direttore della Scuola di Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio e coordinatore del Dottorato di ricerca in Conservazione dei beni architettonici nella Facoltà di Architettura dell’Ateneo romano. Carbonara ha seguito come consulente o curato direttamente numerosi interventi di restauro: la Biblioteca Classense di Ravenna; l’Arco di Augusto, con le mura romane; il bastione di Antonio da Sangallo il Giovane; la torre medievale di Sant’Elena a Fano; il complesso dei Santi Quattro Coronati, la chiesa paleocristiana di Santo Stefano Rotondo, la cappella di papa Pio IX nella basilica di San Lorenzo Fuori le Mura a Roma.