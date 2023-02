Sport della montagna in lutto per la scomparsa di Giovanni Viel, giornalista sportivo che per tanti anni aveva raccontato con travolgente entusiasmo gli sport della neve, in primis il suo ‘amato’ sci di fondo, ma anche l’atletica leggera e la corsa in montagna. Viel, aostano d’origine e bellunese d’adozione, è morto la scorsa notte a 64 anni, stroncato da un male incurabile.