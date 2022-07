Addio a Giuseppe Bellavia, titolare della storica pasticceria del Vomero

Vomero in lutto per la morte di Giuseppe Bellavia, titolare del bar pasticceria Bellavia al Vomero e decano dei commercianti. A dare la notizia è stato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari.«Una notizia che sta destando profonda commozione e cordoglio tra i tanti vomeresi che, nel corso di tanti lustri di attività, hanno avuto occasione di conoscerlo – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Mi riferisco a uno dei decani dei commercianti del quartiere collinare, Giuseppe Bellavia, titolare del bar pasticceria Bellavia, posto attualmente in via Luca Giordano, al civico 50, nei pressi dell’incrocio con via Cimarosa, deceduto dopo una vita dedicata al commercio». Il funerale si svolge alle ore 15,30 nella chiesa di San Francesco al Vomero.