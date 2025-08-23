Addio a Giuseppe Maggi, l’archeologo che portò Ercolano e il Vesuvio nel mondo

La sua carriera accademica, iniziata negli anni Cinquanta all’Università Federico II di Napoli , passò anche per l’insegnamento negli Stati Uniti, dove nel 1980 tenne una storica conferenza stampa alla sede della National Geographic Society a Washington, portando l’archeologia vesuviana sotto i riflettori della comunità scientifica internazionale. Il Mann e il Parco Archeologico di Ercolano si sono uniti in un messaggio congiunto di cordoglio: “Giuseppe Maggi ha dedicato la sua vita alla tutela e valorizzazione del patrimonio con passione e competenza. Il suo lavoro presso l’antica spiaggia di Ercolano è oggi un segno tangibile del suo impegno e della sua visione scientifica”. Lo ricordano con affetto e stima anche Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, e Francesco Sirano, direttore del Parco Archeologico di Ercolano, che lo rilevano “un professionista appassionato, la cui memoria resterà parte integrante della storia dell’archeologia italiana”.