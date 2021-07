Addio a Giuseppe Tesauro. Amendola: Uno dei più grandi giuristi della scuola napoletana

“Resterà un maestro per molti ed è, per tutti, un padre del diritto europeo. Con Giuseppe Tesauro ci lascia uno dei più grandi giuristi della scuola napoletana, sulle cui lezioni magistrali si sono formate generazioni di studenti europei. Giudice e presidente della Corte costituzionale, nonché accademico colto e ironico, rappresenta una delle figure di spicco delle istituzioni e delle Università italiane, riconosciuto anche a livello europeo dove svolse le funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia Ue in un periodo di grandi cambiamenti per l’Europa unita. Che il suo pensiero sia il faro per la nuova Europa che andiamo costruendo”. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola commenta la scomparsa del giurista e accademico Giuseppe Tesauro.

“Esprimo da sindaco di Napoli e presidente del consiglio d’indirizzo del teatro San Carlo, il profondo cordoglio mio personale e della città per la fine terrena del professor Giuseppe Tesauro, presidente emerito della Corte Costituzionale, insigne maestro di diritto, uomo di infinita cultura e di profonda sensibilitaà sociale e politica. All’interno del Teatro piu’ antico d’Europa, quale componente del consiglio d’indirizzo, ha sempre dato un elevatissimo contributo istituzionale e scientifico. Espressione della immensa tradizione giuridica napoletana Tesauro lascerà in ereditù il suo encomiabile insegnamento ed il suo radicato sapere esercitato anche tra le più alte cariche istituzionali. Ai suoi cari e ai suoi familiari rappresentando le piu’ sentite condoglianze non posso non ricordare la sua abnegazione e sensibile umanità”.