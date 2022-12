Addio a Giuseppe Vannucchi, storico volto del Tg1

E’ scomparso stamani nella sua casa di Roma Giuseppe Vannucchi, 85 anni, uno dei volti storici del Tg1 della Rai. Lo annuncia il Comune di Prato, di cui Vannucchi fu assessore alla Cultura del Comune di Prato dal 1999 al 2002, esprimendo il proprio cordoglio. Il Comune lo ricorda come “uno dei primi conduttori del Tg1 nella Rai di Bernabei e Agnes, commentatore e presentatore di diversi rotocalchi di approfondimento. Dopo 30 anni trascorsi in Rai, si considerava un giornalista prestato alla politica ed era tornato nella nella sua città impegnandosi in prima linea nell’amministrazione comunale per il restauro e la riapertura di Palazzo Pretorio, chiuso da tempo per problemi strutturali”. Giuseppe Vannucchi fu assessore alla Cultura nella seconda giunta di Fabrizio Mattei dal 1999 al 2002, anno in cui diede le dimissioni.