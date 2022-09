Addio a Guido Giacconi, riferimento per la comunità imprenditoriale in Cina

La comunità imprenditoriale italiana ed europea in Cina piange la morte di Guido Giacconi, ingegnere, imprenditore e consulente scomparso improvvisamente il 17 settembre durante una visita in Italia. Nella lunga attività svolta nella Repubblica popolare, Giacconi, presidente di In3Act, “era diventato un pilastro della comunità italiana a Pechino”, ha commentato l’ambasciatore Luca Ferrari, rimarcando l’apprezzamento per “le sue intuizioni e i suoi sforzi per incanalare la voce delle aziende europee alle autorità cinesi”. Giacconi, marchigiano d’origine, era stato vice presidente nella Camera di commercio italiana in Cina (2018-2020) e dal 2021 aveva assunto il ruolo di vice presidente della Camera di commercio europea in Cina. “Sono grato per i contributi di vasta portata dall’Energy Working Group allo Studio sulla neutralità del carbonio all’Iniziativa Shandong. Un grande italiano, un grande europeo, un grande amico”, ha osservato il presidente della Camera europea Joerg Wuttke. “Un caro amico, uno stimato professionista e un uomo di grande cultura noto per la sua generosità. Lo ricorderemo sempre per il suo impegno incondizionato all’interno della comunità imprenditoriale cinese, sia a livello italiano, con la nostra Camera di commercio, sia a livello europeo, con la Camera Ue”, ha detto Paolo Bazzoni, presidente della Camera di commercio Cina-Italia.