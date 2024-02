Addio a Ira Furstenberg. Nipote di Gianni Agnelli, è stata una protagonista del jet-set negli anni ’70

E’ morta all’età di 83 anni Ira Von Furstenberg, attrice e protagonista del jet-set negli anni ’70. Al secolo Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg, era nata a Roma il 17 aprile 1940, figlia del principe Tassilo Fürstenberg e di Clara Agnelli, sorella di Gianni, sorella di Egon e Sebastian. Ha due matrimoni alle spalle. Dal primo, a 15 anni, con lo spagnolo Alfonso di Hohenlohe-Langenburg, ebbe Christoph e Hubertus, sciatore olimpico in rappresentanza del Messico, cantante e fotografo; dal secondo, con Francesco “Baby” Pignatari, non ebbe figli. Sin da ragazzina dimostrò una particolare predisposizione per la moda, difatti a 13 anni iniziò a sfilare per Pucci, stilista che da sempre era tra gli amici di famiglia e in più occasioni fu anche scelta come soggetto delle fotografie di Helmut Newton e Cecil Beaton. Lavorò anche con Diana Vreeland, notissima giornalista americana di origini francesi, che si è distinta come una delle firme più influenti nel settore della moda. Disegnatrice di gioielli, ha intrapreso la carriera cinematografica, articolata in una trentina di pellicole a cavallo fra gli anni Sessanta e anni Settanta, tra le quali anche collaborazioni con Lattuada (Matchless, 1967), Bolognini (Capriccio all’italiana, 1968) e Bava (5 bambole per la luna d’agosto, 1970). Ha anche presentato il Festival di Sanremo 1970 a fianco di Nuccio Costa e Enrico Maria Salerno. Adx 20240219T214646Z