Addio a Jerry Allison, mitico batterista dei Crickets

E’ morto all’età di 82 anni Jerry Allison, mitico batterista dei The Crickets, il gruppo musicale americano fondato nel 1957 da Buddy Holly e inserito nella Rock’n’roll hall of fame nel 2012. Lo riferisce la Bbc spiegando che la morte di Allison è stata annunciata ieri sera sulla pagina facebook di Buddy Holly, ma senza precisare la causa né la data esatta. Allison era stato anche coautore della band scrivendo alcuni dei loro più grandi successi, tra i quali ‘That’ll be the day’ e ‘Peggy Sue’. Nel post infatti si legge che “JI (Jerry Allison, ndr) era un musicista in anticipo sui tempi e senza dubbio la sua energia, le sue idee e le sue abilità eccezionali hanno contribuito sia al successo dei The Crickets, sia al rock’n’roll stesso. Buddy è spesso definito il cantautore originale, ma anche JI ha scritto e ispirato tante canzoni che sarebbero diventate dei classici eterni”. Jerry Ivan Allison era nato a Hillsboro, in Texas, nel 1939, e ha iniziato a suonare la batteria nella banda della scuola all’età di 10 anni. Ha incontrato Buddy Holly per la prima volta un paio di anni dopo quando questi ha cantato la canzone country ‘Too Old To Cut The Mustard’ a un’assemblea scolastica. I due sono diventati amici al liceo e ben presto hanno formato un duo – con Allison alla batteria e Holly alla chitarra e alla voce – suonando nella città di Lubbock, in Texas. Fu lì che scrissero ‘That’ll Be The Day’ (Quello sarà il giorno), titolo ispirato a una frase che John Wayne pronuncia nel film ‘Sentieri Selvaggi’ di John Ford. Nel 1956 sono andati a Nashville per registrare un demo per la Decca Records, incidendo una prima versione di ‘That’ll Be The Day’, ma non ne venne fuori nulla. Un anno dopo, Holly ha arruolato il chitarrista Nikki Sullivan e il bassista Joe B Maudlin, battezzando la sua nuova band The Crickets. La canzone è arrivata al numero uno della classifica musicale popolare di Billboard e della classifica ufficiale dei singoli del Regno Unito. Successivamente è stata certificata disco d’oro, per aver venduto più di un milione di copie negli Stati Uniti . La canzone ha avuto un’enorme influenza anche su Paul McCartney e John Lennon, e, secondo la leggenda, The Beatles (i coleotteri) per il loro nome si ispirarono ai The Crickets (i grilli). Dopo ‘That’ll Be The Day’, Holly and the Crickets ha avuto un’incredibile serie di successi, segnando altri sette successi nella top 40 in 18 mesi, prima della morte prematura di Holly in un incidente aereo all’età di 22 anni. Tra queste canzoni c’era ‘Peggy Sue’, in riferimento alla fidanzata di Allison che si chiamava Peggy Sue Gerron. Dopo questa canzone, Allison e Peggy Sue che si erano separati, si sono sposati.