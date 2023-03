Addio a Jim Gordon, batterista di Clapton e Harrison. Fu condannato per l’omicidio della madre

Jim Gordon, batterista di spicco di Eric Clapton e George Harrison, a cui era stata diagnosticata la schizofrenia dopo l’omicidio della madre nel 1983, è morto all’età di 77 anni. Secondo l’annuncio funebre della sua famiglia, come riferisce “Variety”, il musicista si è spento lunedì scorso per cause naturali al California Medical Facility di Vacavillle, dopo una lunga detenzione e una battaglia con la malattia mentale durata tutta la vita. Gordon è stato membro della band di Clapton, Derek and the Dominos, ed è il co-autore accreditato del classico successo del 1970 “Layla”, oltre ad aver suonato in centinaia di canzoni come parte del gruppo di musicisti noto come Wrecking Crew. Ha fatto parte anche della band di Joe Cocker “Mad Dogs and Englishmen” e di Delaney and Bonnie and Friends, ed è stato uno dei batteristi principali dell’epocale album di George Harrison del 1970 “All Things Must Pass”. Il suo lavoro nella canzone “Apache” della Incredible Bongo Band del 1972 è uno dei drum break più campionati nella storia dell’hip-hop. Qualsiasi fan del rock degli anni ’60 e ’70 ha sentito il suo suono in canzoni dei Beach Boys (incluso l’album “Pet Sounds”), Steely Dan (“Rikki Don’t Lose That Number”), Carly Simon (“You’re So Vain”), John Lennon (“Power to the People”), Gordon Lightfoot, Harry Nilsson, Sonny e Cher, Nancy Sinatra, Glen Campbell, Leon Russell e persino i Byrds – quel fill di batteria alla fine della loro cover del 1967 di “Goin’ Back” di Carole King e Gerry Goffin è stato suonato da Gordon. È stato indiscutibilmente uno dei più grandi batteristi rock della sua epoca, ma la sua lunga malattia mentale ha portato all’omicidio della madre.