Addio a Kissinger, il Machiavelli americano: aveva cento anni. Fu l’artefice del disgelo con la Cina

È morto Henry Kissinger, ex segretario di Stato americano e consigliere per la sicurezza nazionale che fuggì in gioventù dalla Germania nazista, profugo ebreo, per diventare una delle figure di politica estera più influenti e controverse della storia americana. Aveva 100 anni. Definito in Europa il “Machiavelli degli Stati Uniti” Kissinger era sinonimo della politica estera americana negli anni ’70. Suo il lavoro di disgelo nei rapporti con l’Unione Sovietica e la Cina comunista, sotto il presidente degli Stati Uniti Nixon. In Medio Oriente perseguì quella che divenne nota come “diplomazia dello shuttle” per separare le forze israeliane da quelle arabe dopo le conseguenze della guerra dello Yom Kippur del 1973. Il suo approccio di “distensione” alle relazioni Usa-Unione Sovietica, che portò a numerosi accordi sul controllo degli armamenti, guidò in gran parte la posizione degli Stati Uniti fino all’era Reagan. Tuttavia molti membri del Congresso si opposero alla segretezza dell’approccio Nixon-Kissinger alla politica estera, e gli attivisti per i diritti umani attaccarono quella che consideravano la negligenza di Kissinger nei confronti dei diritti umani in altri Paesi. Ricevette il Premio Nobel per la Pace nel 1973 per aver contribuito alla fine della guerra del Vietnam. Con una decisione molto controversa condivise il Premio con il suo omologo nordvietnamita Le Duc Tho che, citando l’assenza di una vera pace in Vietnam, rifiutò di accettare e due membri del comitato per il Nobel si dimisero per protestare. Come ricorda la Cnn, che gli ha dedicato un lungo ritratto, nessuna questione ha complicato l’eredità di Kissinger quanto la guerra del Vietnam. Quando Nixon entrò in carica nel 1969 – dopo aver promesso un “piano segreto” per porre fine alla guerra – circa 30.000 americani erano stati uccisi nel Paese asiatico. Nonostante gli sforzi per trasferire maggiori responsabilità al governo del Vietnam del Sud, il coinvolgimento americano persistette durante tutta l’amministrazione Nixon – i critici accusarono Nixon e Kissinger di espandere inutilmente la guerra – e l’impegno degli Stati Uniti alla fine si concluse con la caduta di Saigon nel 1975 e la perdita di oltre 58.000 vite americane. Inoltre fini sotto accusa per il bombardamento della Cambogia che portò all’ascesa del regime genocida dei Khmer rossi oltre che per il suo sostegno al golpe in Cile.

Dopo le dimissioni di Nixon per lo scandalo Watergate, Kissinger continuò come segretario di Stato sotto il presidente Gerald Ford, ma i suoi ultimi anni al governo furono segnati dalla frustrazione. I conservatori all’interno del Partito Repubblicano si opposero al suo approccio di “distensione” con l’Unione Sovietica, e il Vietnam del Sud fu invaso dal Vietnam del Nord comunista nel 1975, nonostante i precedenti accordi di pace. La sua era come “architetto di grande potere della politica estera statunitense”, ricorda la Cnn, tramontò con il declino di Nixon ma dopo aver lasciato il Dipartimento di Stato nel 1977 divenne un prolifico autore ed un consulente internazionale. Tornò brevemente al governo nel 2002, quando il presidente George W. Bush nominò Kissinger a guidare una commissione che indagava sugli eventi che portarono agli attacchi terroristici dell’11 settembre. Ma si dimise appena un mese dopo a causa delle domande su potenziali conflitti di interessi. “Un’eredità che riverbera ancora nella politica americana” sottolinea la Cnn. “I suoi scritti e i suoi consigli sulla geopolitica sono rimasti una lettura obbligata nella comunità di politica estera negli Stati Uniti e all’estero, anche se i suoi detrattori sono rimasti altrettanto critici”. “Per negoziare bisogna comprendere la percezione dell’altra parte del mondo. E devono capire la nostra percezione. E deve esserci una decisione da entrambe le parti che cercheranno di conciliare queste differenze” disse alla Cnn in una intervista del 2008.

Figura controversa

La morte, dopo 100 anni di vita di 100 anni Henry Kissinger, segna probabilmente la fine di un’era. La stampa anglosassone e i giornali di tutto il mondo danno grande evidenza alla notizia della scomparsa dell’ex segretario di stato di Richard Nixon. Il grande diplomatico e vincitore del premio Nobel ha plasmato decenni della politica estera degli Stati Uniti, ma è stato considerato da molti critici anche come un criminale di guerra. A 100 anni già compiuti, nello scorso luglio, Kissinger aveva compiuto un ultimo, storico, viaggio in Cina dove era stato accolto con onori solitamente riservati ai capi di stato. Nel ricordalo il New York Times titola “Ha contribuito a formare la politica estera americana durante la Guerra fredda” mentre il il Washington Post sottolinea il “raro controllo del policymaking negli affari internazionali del Paese per qualcuno che non sia Presidente”. Il famoso diplomatico ha consigliato una dozzina di presidenti nel corso della sua lunga carriera, tra cui Joe Biden, e ha vinto un premio Nobel condiviso per aver negoziato la fine della guerra del Vietnam.

Ma la sua eredità è definita anche dal suo disprezzo per i diritti umani e dagli sforzi per proteggere gli interessi statunitensi a tutti i costi, con gli oppositori di tutto il mondo che lo consideravano un criminale di guerra. Ha sostenuto la dittatura militare indonesiano nell’invasione di Timor Est, ha appoggiato l’invasione dell’Angola da parte del regime di apartheid in Sud Africa e ha collaborato con la CIA per rovesciare il presidente democraticamente eletto del Cile. Ha inoltre autorizzato le intercettazioni telefoniche di giornalisti e del suo stesso staff. Kissinger era un accademico di Harvard prima di diventare consigliere per la sicurezza nazionale quando Nixon vinse la Casa Bianca nel 1968. Lavorando a stretto contatto con il presidente, fu influente in decisioni importanti riguardanti la guerra del Vietnam, compreso il bombardamento segreto della Cambogia nel 1969 e nel 1970,3 quella che Nixon chiamò la “teoria del pazzo”, un tentativo di far credere al Vietnam del Nord che il presidente degli Stati Uniti avrebbe fatto assolutamente qualsiasi cosa per porre fine alla guerra. Sopravvisse alla caduta di Nixon nello scandalo Watergate e servì Gerald Ford, lasciando il governo dopo la vittoria elettorale di Jimmy Carter nel 1976. La politica di Kissinger nei confronti dell’Unione Sovietica non fu abbastanza conflittuale per l’amministrazione Reagan, precludendo qualsiasi ipotesi di un suo ritorno alla segreteria di stato negli anni ’80. A destra, è visto come un brillante statista, un grande diplomatico, un esponente della politica di potenza schierata a vantaggio dell’America, paese in cui la sua famiglia si rifugiò lasciando la Germania nel 1938.