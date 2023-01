Addio a Lele Bettelli, il cordoglio della Schlein: Perdita dolorosa

“Ci ha lasciato Lele Bettelli, ed è una perdita dolorosa per chi l’ha conosciuto e gli vuole bene. Un compagno generoso e battagliero, tenace e severo ogni volta che serviva, ma di una bontà d’animo rara”. Lo scrive Elly Schlein sui social network ricordando lo storico dirigente Uisp regionale e nazionale, da sempre impegnato in politica e responsabile organizzazione di Articolo Uno Modena. “Stringo in un abbraccio tutte le compagne e i compagni che piangono la sua scomparsa e che oggi parteciperanno ai funerali a Modena”, aggiunge Schlein. “Ci mancherà moltissimo e voglio esprimere la più sentita vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”. Sul profilo Facebook di Articolo Uno – Modena si legge: “Gabriele ‘Lele’ Bettelli non c’è più. Perdiamo un uomo, un amico, un compagno di grande umanità e intelligenza. Uomo di grande cultura, dirigente Uisp e dirigente della sinistra, attualmente responsabile organizzazione di Articolo Uno, sempre impegnato per la giustizia sociale e per un mondo migliore. E’ un vuoto incolmabile ma ci ha lasciato tanti insegnamenti di cui faremo tesoro. Un grande abbraccio a Stefania, a Romana e a tutti i suoi cari. Ciao Lele, ti abbiamo voluto bene e sempre te ne vorremo”.