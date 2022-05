Addio a Lester Piggott, il leggendario fantino vincitore per nove volte del Derby

Addio a Lester Piggott, uno dei piu’ grandi fantini di tutti i tempi, vincitore per nove volte del Derby: conosciuto in tutto il mondo, grazie a una leggendaria carriera durata quasi 50 anni, Lester Piggott e’ morto all’eta’ di 86 anni. Lester Piggott era stato ricoverato in Svizzera una settimana fa. E’ stato il genero a dare la notizia del decesso, l’allenatore vincitore del Derby William Haggas: “Purtroppo posso confermare che Lester e’ morto pacificamente stamane in Svizzera. Non voglio aggiungere altro in questo momento, sara’ Maureen (la figlia, ndr) che fara’ una dichiarazione in seguito”. Le causa della morte o il motivo del ricovero in ospedale non sono stati resi noti, ma la famiglia aveva detto ieri che le sue condizioni sembravano “migliorare” e che sperava che l’avrebbero riportato a casa.