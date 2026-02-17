Addio a Lida Viganoni, ex rettrice dell’Orientale di Napoli

È morta a 76 anni Lida Viganoni, dal 2008 al 2014 rettrice dell’Università degli studi di Napoli ‘L’Orientale’. Nel corso della sua carriera Viganoni ha svolto un’intensa e continua attività scientifica – testimoniata da circa 100 pubblicazioni – proseguita negli anni Duemila nonostante gli impegni nella conduzione e nella gestione dell’Ateneo. Docente ordinario di Geografia dal 2000, prima come Pro-rettore vicario (2002-2008) e poi come Rettore (2008-2014) ha contribuito a ricompattare le diverse anime dell’Ateneo e a rilanciare il ruolo dell’Orientale. Viganoni, prima donna Rettore del Mezzogiorno, è stata protagonista della ristrutturazione dell’Ateneo e le modifiche di statuto che hanno portato all’azzeramento di una struttura fondata su 4 Facoltà e 9 Dipartimenti e alla conseguente rifondazione, tuttora in vigore, di un Ateneo fondato su 3 Dipartimenti che riuniscono ricerca e didattica e su una struttura di raccordo, il Polo Didattico di Ateneo. Nel corso degli anni da rettrice dell’Orientale è stato aperto il Museo Scerrato e sono state conferite le lauree honoris causa per l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (nel 2009) e al Maestro Riccardo Muti (nel 2013). Professore emerito dell’Ateneo, è stata insignita del titolo di Grande ufficiale al merito della Repubblica italiana nel 2013 e del magistero geografico dall’Associazione dei Geografi Italiani nel 2023.

La cerimonia funebre laica per salutare Lida Viganoni si terrà domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 11.30 nella sede de L’Orientale di palazzo Du Mesnil in via Chiatamone 62, Napoli.