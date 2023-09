Addio a Lorenzo Cagnoni, presidente dal 2016 di Italian Exhibition Group Spa

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, esprime il proprio cordoglio per la morte, avvenuta ieri, di Lorenzo Cagnoni, presidente dal 2016 di Italian Exhibition Group Spa, società fieristica sorta dall’integrazione tra Rimini Fiera Spa e Fiera di Vicenza Spa. “A pochi giorni dal via di Vicenzaoro September – afferma zaia in una nota – è scomparso Lorenzo Cagnoni, presidente di Ieg. A lui va riconosciuto il merito di aver dato un contributo fondamentale allo sviluppo del polo fieristico berico e soprattutto alla manifestazione Vicenzaoro, dedicata alla valorizzazione del settore orafo made in Veneto e made in Italy, che ha contribuito a far rientrare a pieno titolo tra gli eventi leader del settore a livello internazionale”.