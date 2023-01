Addio a Luciano Niccolai, fondatore di Beyfin

Avrebbe compiuto 92 anni domani, 24 gennaio. Ed ancora una volta ‘l’azienda famiglia’ come la chiamava lui, era pronta a festeggiare l’uomo e l’imprenditore capace di trasformare una piccola rivendita di bombole di Gpl in un’azienda a livello nazionale nel settore delle energie. Il dottor Luciano Niccolai nato a Pistoia il 24 gennaio 1931, fondatore di Beyfin, si è spento a Firenze nelle scorse ore. A comunicarlo ai dipendenti, ai collaboratori e a tutti quelli che lo hanno conosciuto, la famiglia. Fondata alla fine degli anni Cinquanta con il nome di Etruriagas, nel 1987 diventa Beyfin; oggi il gruppo totalmente a capitale italiano, conta 360 dipendenti, 11 filiali, 10 depositi e 150 stazioni di servizio dislocate nel Nord e Centro Italia con una presenza strutturata in 13 regioni. L’azienda cresciuta intorno alla distribuzione e alla vendita del gpl, è famosa dagli anni 2000 per il suo quadrifoglio verde, oltre che per la doppia anima nel business delle energie nel settore della combustione e nell’autotrazione.