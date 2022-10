Addio a Luciano Scalia. Ex sindacalista, era figlio di Miriam Mafai

E’ morto oggi Luciano Scalia. L’annuncio sul suo profilo Facebook con queste parole:

Per chi volesse salutarlo, appuntamento domani, 21 ottobre, alle 15.30 al cimitero acattolico di Roma (il cimitero degli inglesi) in via Caio Cestio,6″.



Nato a Milano ne 1949, figlio di Miriam Mafai, dal 1972 al 1992 è stato sindacalista della Fim Cisl. Per i successivi anni e fino al 2009 era stato dirigente aziendale.