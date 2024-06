Addio a Luigi Saraceni, fu tra i fondatori di Magistratura Democratica e deputato Ds

E’ morto a Roma, Luigi Saraceni, magistrato tra i fondatori di Magistratura Democratica. Ne dà notizia Cecilia D’Elia Riviello che lo ricorda come “magistrato democratico, deputato a cui si deve tra le altre cose l’approvazione della legge cosiddetta Simeone-Saraceni che ha consentito un più facile accesso alle misure alternative alla detenzione”. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma, Saraceni è stato presidente della quinta sezione del Tribunale di Roma. Nel 1994 fu eletto deputato alla Camera per i Democratici di Sinistra, e riconfermato nel 1996, fino al 2001. Conclusa l’esperienza parlamentare con i DS e i Verdi, intraprese la professione d’avvocato, difendendo la figlia Federica Saraceni, arrestata nel 2003 nell’inchiesta sulle nuove BR e condannata nel processo per l’omicidio di Massimo D’Antona.