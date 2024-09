Addio a Maggie Smith, l’attrice britannica è morta a 89 anni

Da Downton Abbey a Harry Potter: 70 anni tra teatro, cinema e tv

Roma, 27 set. (askanews) – È morta l’attrice britannica Maggie Smith, aveva 89 anni. Per oltre 70anni protagonista in teatro, sul grande schermo e in tv, si è spenta in ospedale a Londra, hanno annunciato i figli in un comunicato.Due Oscar, per “La strana voglia di Jean” e “California Suite”, altre quattro nomination, numerosi Bafta, Emmy e Tony Award: una carriera di premi e successi.Indimenticabile nei panni della severa professoressa Minerva con il cappello a punta nella saga di Harry Potter, o come Lady Violet in sei stagioni di “Downton Abbey”, la grande matriarca dalle battute taglienti, apparsa anche nei successivi due film.Tra i suoi ruoli più famosi anche “Otello”, “Camera con vista”, “Gosford Park”, i film tratti da Agatha Christie, da “Assassinio sul Nilo” a “Invito a cena con delitto”. Innumerevoli le sue interpretazioni a teatro, fin dagli anni ’50 con la Royal Shakespeare Company. Divertente in commedie come “Sister Act” o “Marigold Hotel”. Una vera leggenda.