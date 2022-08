Addio a Marcello Chessa, ex sindacalista Cgil e figura storica della sinistra campana

Muore a 75 anni a Napoli l’ex sindacalista Marcello Chessa. Figura storica della sinistra in Campania, Chessa ha militato per anni nel Pci, è stato sindacalista della Cgil e consigliere regionale. I funerali di Chessa si sono celebrati oggi alle 17.30 nella Chiesa Sant’Anna dei Lombardi, a via Monteoliveto.

“La morte di Marcello Chessa, così come la scomparsa di tantissimi ex amici e compagni, mi rattrista e mi inorgoglisce molto – ha scritto su Facebook Graziella Pagano, oggi candidata di Italia Viva -. Mi spiego. Sono, ovviamente, dispiaciuta perché è volato in cielo un altro pezzo della mia vita e della nostra comunità. Il motivo di orgoglio è nei tantissimi messaggi che ho letto per commentare questa brutta notizia. Uomini e Donne che hanno fatto grande la storia del PCI in questa città e in questo paese. Nel corso degli anni abbiamo, con tante e tanti, intrapreso percorsi politici differenti. E tuttavia non è mai mancato, almeno in me, quel senso di appartenenza a una storia enorme che ha arricchito la vita di milioni di persone. La mia sicuramente. Ciao Marcello”. “Grande tristezza e dolore per la scomparsa di Marcello Chessa – ha scritto Antonio Bassolino -: un caro compagno ed amico, una bella persona”.