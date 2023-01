Addio a Marco Tropea, protagonista dell’editoria italiana

Marco Tropea, editore, traduttore, giornalista e scrittore, è morto a Milano all’età di 80 anni. Nel 1989 aveva fondato con la scrittrice Laura Grimaldi la casa editrice Interno Giallo e nel 1996 aveva creato la sua Marco Tropea Editore, marchio con un ricco catalogo di narrativa italiana e straniera e di saggistica di attualità, attiva fino al 2014. Nato a Milano il 2 novembre 1942, Tropea ha frequentato il Liceo classico Giovanni Berchet, per laurearsi poi alla Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Milano (dove è stato un militante del Movimento studentesco post-68), iniziando la carriera come insegnante delle scuole medie. Tropea era entrato nel mondo dell’editoria come editor di narrativa straniera per Mondadori, traducendo il thriller “Il giorno dello sciacallo” dello scrittore inglese Frederick Forsyth, pubblicato nel 1972; all’epoca suo zio Alberto Tedeschi era il direttore della collana Gialli della Mondadori.