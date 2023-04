Addio a Marco Verticelli, ex vice presidente e assessore della Regione Abruzzo

E’ morto Marco Verticelli, di Morro d’Oro (Teramo), ex vice presidente ed ex assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo, uomo di centrosinistra, è MORTO l’altra notte, a 69 anni. Si è spento a seguito di lunga malattia. L’ex presidente della Provincia di Chieti, Tommaso Coletti, dice: “Ho avuto la fortuna di collaborare con lui sia quando ero vice presidente del Consiglio regionale e lui vice presidente della Giunta regionale, sia quando io ero presidente della Provincia di Chieti e lui assessore regionale negli anni 2005/2008. Presiedeva sempre lui i tavoli più complessi e difficili per la nostra regione. Con lui ho trovato la disponibilità a finanziare la pista ciclopedonale sulla Costa dei trabocchi. Marco, un uomo delle istituzioni con larghe vedute che ha lavorato solo ed esclusivamente per il bene dell’Abruzzo nelle varie istituzioni dove è stato chiamato a operare”. Parole di cordoglio anche dall’ex parlamentare Gianni Melilla: “Ha vissuto la politica con grande intensità, onestà assoluta (mai un’ombra), competenza e professionalità”. E il capogruppo Pd in consiglio regionale, Silvio Paolucci: “Scompare prematuramente un uomo di partito e un operativo rappresentante istituzionale, un’altra brutta perdita per la politica del territorio”.