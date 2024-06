Addio a Marianna Troise. In lutto a Napoli il mondo della danza

Il mondo della danza in lutto a Napoli per la scomparsa di Marianna Troise. Figura molto nota in città, a Marianna Troise (compagna dell’artista Gianni Pisani, scomparso un paio d’anni fa) era stato dedicata nei giorni scorsi l’ultima tappa di RIC.CI 1 (un progetto di riallestimento delle coreografie degli anni 80 e 90). Una scelta dovuta, si legge nella presentazione, “alla sua insaziabile passione per una danza forte e leggera, per l’acrobazia, le arti visive, la poesia, la parola e gli incontri con artisti, critici, gente di strada, clochard… Un fiuto che l’ha resa, già negli anni ’70 un pilastro della contemporaneità teatrale in Campania, ma con molti addentellati in musei e gallerie d’arte anche all’estero. “Fragili Film – Solo agli specchi” è lo scorcio riassuntivo di un’attività, quella di Marianna Troise, polimorfa e poliglotta”.