Addio a Mariano D’Antonio, economista e appassionato studioso del Mezzogiorno. Aveva 85 anni

È morto a Napoli all’età di 85 anni l’economista e insigne meridionalista Mariano D’Antonio. Assessore comunale nella giunta guidata da Maurizio Valenzi a cavallo nella prima metà degli anni Settanta, e poi, negli anni Duemila, assessore regionale alle finanze ed alla programmazione negli ultimi due anni della presidenza Bassolino, D’Antonio era nato a Napoli nel 1938. Così Antonio Bassolino lo ricorda sui social: “Grande dispiacere e tristezza per la scomparsa di Mariano D’Antonio: docente universitario, economista, meridionalista. Mariano è stato assessore con Valenzi sindaco in Comune e assessore con me presidente in Regione. Lo ricordo con stima ed affetto: un abbraccio ai familiari”.

Professore ordinario di Economia dello sviluppo nell’Università di Roma Tre. Ha insegnato anche nelle Università di Napoli “Federico II” e di Roma “La Sapienza”. Autore di pubblicazioni in materia di sviluppo economico, con particolare riguardo al Mezzogiorno d’Italia, ha ricoperto anche incarichi amministrativi: ha fatto parte del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno (anni 1976/’77), è stato assessore del Comune di Napoli (anni 1980/’81), è stato vicepresidente della società pubblica Sviluppo Italia (anni 1990/’91), ha partecipato al Comitato scientifico del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica (anni ’80), è stato componente del Comitato Tecnico-Scientifico della Regione Campania (nel 1992 e poi negli anni 2004/2006). Iscritto nell’albo dei pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti della Campania, collabora con quotidiani e riviste.