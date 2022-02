Addio a Marino Golinelli, industriale e filantropo

È morto ieri sera a Bologna l’industriale e filantropo Marino Golinelli. Aveva 101 anni. Imprenditore farmaceutico, negli ultimi anni si era dedicato a iniziative filantropiche, come la costruzione dell’Opificio Golinelli, una cittadella della scienza dedicata soprattutto ai più giovani.

“Marino Golinelli è stato un uomo straordinario che ha amato la sua città, Bologna, ed il suo Paese, l’Italia – commenta Pier Ferdinando Casini. Ma soprattutto ha amato sognare e progettare per i giovani, dando loro opportunità e occasioni di crescita indipendentemente dalle loro condizioni personali. È stato un visionario a cui Bologna deve molto”. “La sua Fondazione – prosegue – è un esempio conosciuto in tutta Italia. Se ne è andato dopo una lunga vita e di lui ricorderemo sempre il suo sorriso intelligente e disincantato, il suo amore per l’arte, la sua giovanile curiosità che non lo ha mai abbandonato neppure negli ultimi mesi”.