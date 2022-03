Addio a Mario Raffa, il Prof gentiluomo storica firma del Denaro

Pioniere dell’Ingegneria Economico-Gestionale in Italia, ordinario della Federico II, componente di CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (fino al 2001), CERIS-CNR (Torino), Fondazione IDIS Città della Scienza (Napoli), assessore allo Sviluppo del Comune di Napoli dal maggio 2008 al giugno 2011, dal 2016 ECSB Fellows (primo italiano ad essere insignito di tale carica dall’European Council for Small Business and Entrepreneurship) per meriti nel campo della ricerca/insegnamento nell’imprenditorialità, Mario Raffa, è scomparso alla vigilia dei suoi 76 anni. Prof gentiluomo e storica firma de ilDenaro, ha dedicato la propria vita all’accademia e alla divulgazione scientifica di temi economici. E’ stato autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, caposcuola degli ingegneri economico-gestionali. Raffa ha tenuto a battesimo una generazione di economisti ed ingegneri che hanno dato lustro con le loro ricerche alla città di Napoli, rendendo celebre i risultati dei loro studi nel mondo.