Addio a Mario Vitti, filologo dei testi neogreci

Il filologo Mario Vitti, uno dei più autorevoli storici della letteratura neogreca e uno dei maggiori studiosi di questa materia in tutto il suo arco cronologico, è morto a Roma all’età di 96 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dalla stampa greca. Condoglianze in Grecia sono state espresse tra gli altri dal ministro della Cultura, Lina Mendoni, che ha definito Vitti “il principale ricercatore di letteratura greca moderna”. L’opera di Vitti, che ha spaziato dalla storiografia alla ecdotica, alla critica letteraria, alla bibliografia e alla traduzione, ha dato nuovo impulso agli studi del suo campo e un contributo consistente alla mediazione in ambito letterario tra Italia e Grecia. Greco e italiano per nascita, Mario Vitti era nato a Istanbul il 18 agosto 1926, quando là era ancora attiva una numerosa colonia italiana, e si era trasferito, alla fine della Seconda Guerra mondiale a Roma iscrivendosi alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università ‘La Sapienza’, per poi abbracciare gli studi di filologia e letteratura neogreca. Ha iniziato il suo insegnamento come lettore all’Istituto Universitario L’Orientale di Napoli e ha proseguito da professore ordinario all’Università di Palermo e all’Università della Tuscia, di cui era professore emerito. Inoltre ha insegnato come Visiting Professor nelle Università di Parigi, di Ginevra e di Salonicco ed è stato insignito del titolo di Dottore di ricerca honoris causa dalle Università di Parigi, di Salonicco e di Cipro. Le sue ricerche nelle biblioteche italiane hanno riportato alla luce testi delle lettere neogreche latenti, come un dialogo teatrale di Nikòlaos Sofianòs, il dramma seicentesco Ευγένα di Teodoro Montselese e una parte consistente di opere e di lettere di Andreas Kalvos, scritte in italiano e in greco. Vitti ha approfondito i problemi della prosa del XIX secolo e ha dato una nuova impostazione alla letteratura degli anni ’30 del XX secolo. Nel 1957 ha pubblicato l’innovativa antologia “Poesia greca del Novecento”, presso Guanda. È autore di una “Storia della letteratura neogreca” Eri 1971; riscritta nel 2001 per Carocci; aggiornata nel 2016 per Libreria Editrice Cafoscarina), il suo libro più diffuso tra gli studiosi, tradotto in greco, tedesco, francese e in polacco; un libro che ha segnato il corso degli studi neogreci con impostazioni inedite, confermate da studiosi che hanno fatto seguito.