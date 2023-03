Addio a Massimo Carlesi, il cordoglio del sindaco di Prato

Profondamente commosso per la scomparsa di Carlesi il sindaco Matteo Biffoni: “Massimo è stato uomo delle istituzioni, sempre impegnato per il bene comune sia nella sua attività amministrativa che nel suo lungo impegno politico e civile. Aveva un sorriso e una parola per tutti, la sua passione per la comunità è sempre stata forte. A Massimo mi legano il percorso in consiglio comunale e tante battaglie comuni”. Alla moglie Manuela e alle figlie Irene e Lidia va il cordoglio e l’abbraccio di tutta l’Amministrazione comunale. Camera ardente. Massimo Carlesi sarà esposto alle cappelle della Misericordia da oggi pomeriggio alle 15. Domani, mercoledì 8 marzo, sarà allestita la Camera ardente in palazzo comunale e alle ore 15 si terrà la commemorazione funebre. Giovedì 9 marzo dalla mattina la salma sarà esposta nella parrocchia di San Pietro in Grignano dove alle ore 15 saranno celebrati i funerali.