Addio a Massimo Pandolfi. Daniele Vimini sui social: Interprete de La Natura della Cultura

È morto, all’età di 78 anni, dopo un periodo di malattia, Massimo Pandolfi, già docente universitario di ecologia dell’Università di Urbino, riferimento del WWF nel territorio, sempre molto attivo nelle dinamiche ambientaliste e nei progetti naturalisti della città. Il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, sui social, lo ricorda così: “Ci lascia Massimo Pandolfi, uno studioso, un appassionato, un divulgatore, per tantissimi anche un amico, di quelli con cui non sempre sei d’accordo ma con cui ci si ritrova subito con uno sguardo un bicchiere di vino e una stima autentica. Gli ultimi tempi, complicati dalla malattia non ne avevano frenato l’entusiasmo e la voglia di programmare, guardando sempre anche ai più giovani, con una visione mai localistica ma che tenesse insieme città, università, territorio regionale. Sarebbe stato un grande interprete de La Natura della Cultura su cui avevamo già iniziato a lavorare per Pesaro 2024 – Capitale della Cultura. Ci mancherà ma il suo lavoro e la sua grande produzione ci aiuterà tantissimo. Un abbraccio e tutta la vicinanza alla famiglia”.